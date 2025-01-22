"е-Консул". Українці за кордоном зможуть отримати більше послуг
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував суттєве спрощення доступу до консульських послуг для українців за кордоном у 2025 році. Це буде можливим завдяки введенню в дію системи "е-Консул".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
Зокрема, мова про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.
"Це означає, що в "е-Консул" можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби - додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль”, - зазначив Сибіга.
Також протягом пів року буде запущено нові цифрові сервіси у системі "е-Консул", які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. Вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою".
"Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі "Дія", один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою", - підкреслив міністр.
Також вже на весні МЗС планує розпочати видачу за кордоном посвідчень водія. А у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном.
Вона включатиме:
- державну реєстрацію народження;
- набуття громадянства України за народженням;
- реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.
Раніше ми писали про те, що МЗС працює над цифровізацією консульських послуг. За словами речника міністерства Георгія Тихого, це дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%.
Пізніше стало відомо, що для українців за кордоном з'являться нові послуги в рамках експериментального проекту "е-Консул".
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