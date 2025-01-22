"е-Консул". Українці за кордоном зможуть отримати більше послуг

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував суттєве спрощення доступу до консульських послуг для українців за кордоном у 2025 році. Це буде можливим завдяки введенню в дію системи "е-Консул".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, мова про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

"Це означає, що в "е-Консул" можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби - додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль”, - зазначив Сибіга.

Також протягом пів року буде запущено нові цифрові сервіси у системі "е-Консул", які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. Вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою".

"Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі "Дія", один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою", - підкреслив міністр.

Також вже на весні МЗС планує розпочати видачу за кордоном посвідчень водія. А у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном.

Вона включатиме: