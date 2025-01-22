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"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг

Среда 22 января 2025 13:27
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"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал существенное упрощение доступа к консульским услугам для украинцев за рубежом в 2025 году. Это будет возможным благодаря введению в действие системы "е-Консул".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, речь о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

"Это означает, что в "е-Консул" можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости - добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий", - отметил Сибига.

Также в течение полугода будут запущены новые цифровые сервисы в системе "е-Консул", которые будут касаться наиболее востребованных услуг. Уже в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с "Новой Почтой".

"Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в е-очереди и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале "Дія", один раз прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте", - подчеркнул министр.

Также уже весной МИД планирует начать выдачу за рубежом водительских удостоверений. А во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за рубежом.

Она будет включать:

  • государственную регистрацию рождения;
  • приобретение гражданства Украины по рождению;
  • регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;
  • внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

Ранее мы писали о том, что МИД работает над цифровизацией консульских услуг. По словам спикера министерства Георгия Тихого, это позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%.

Позже стало известно, что для украинцев за рубежом появятся новые услуги в рамках экспериментального проекта "е-Консул".

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МИД Украины Андрей Сибига
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