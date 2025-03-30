"Є хороші результати". Зеленський заявив про застосування деяких дронів для захисту міст

Виробництво дронів в Україні

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна суттєво масштабувала виробництво безпілотників.

Минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова здебільшого йшла про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Нагадаємо, що вчора радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що Україна могла б виготовити до 5 млн FPV-дронів на рік. Однак у 2024-му, за його словами, вдалося створити лише близько 2 млн одиниць.

Детальніше про причини цього, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше цього місяця Зеленський також повідомляв, що один з українських дронів пройшов випробування на 3000 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.