"Есть хорошие результаты". Зеленский заявил о применении некоторых дронов для защиты городов

Производство дронов в Украине

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России Украина существенно масштабировала производство беспилотников.

В прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь в основном шла о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Напомним, что вчера советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что Украина могла бы изготовить до 5 млн FPV-дронов в год. Однако в 2024-м, по его словам, удалось создать лишь около 2 млн единиц.

Подробнее о причинах этого, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее в этом месяце Зеленский также сообщал, что один из украинских дронов прошел испытания на 3000 км.

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