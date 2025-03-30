"Є хороші результати". Зеленський заявив про застосування деяких дронів для захисту міст

Безпілотники показали хороші результати в захисті українських міст. Вони стали ефективним засобом для протидії атакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Однак варто зауважити, що офіційного підтвердження наявності такої системи "дрон проти дрона" наразі немає.

Зауважимо, що напередодні в мережі з'явилися відео про дрони-убивці "Шахедів". Повідомлялось, що це нібито експериментальна зброя, яку українські військові використовують проти російських ударних безпілотників.

"Є хороші результати у наших воїнів в застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст", - наголосив президент.

Виробництво дронів в Україні

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна суттєво масштабувала виробництво безпілотників.

Минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова здебільшого йшла про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Нагадаємо, що вчора радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що Україна могла б виготовити до 5 млн FPV-дронів на рік. Однак у 2024-му, за його словами, вдалося створити лише близько 2 млн одиниць.

Детальніше про причини цього, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше цього місяця Зеленський також повідомляв, що один з українських дронів пройшов випробування на 3000 км.

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