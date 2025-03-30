"Есть хорошие результаты". Зеленский заявил о применении некоторых дронов для защиты городов
Беспилотники показали хорошие результаты в защите украинских городов. Они стали эффективным средством для противодействия атакам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов", - подчеркнул президент.
Заметим, что накануне в сети появились видео о дронах-убийцах "Шахедов". Сообщалось, что это якобы экспериментальное оружие, которое украинские военные используют против российских ударных беспилотников.
Однако стоит заметить, что официального подтверждения наличия такой системы "дрон против дрона" пока нет.
Производство дронов в Украине
Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России Украина существенно масштабировала производство беспилотников.
В прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь в основном шла о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.
Напомним, что вчера советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что Украина могла бы изготовить до 5 млн FPV-дронов в год. Однако в 2024-м, по его словам, удалось создать лишь около 2 млн единиц.
Подробнее о причинах этого, можно узнать в материале РБК-Украина.
Ранее в этом месяце Зеленский также сообщал, что один из украинских дронов прошел испытания на 3000 км.
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