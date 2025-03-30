"Есть хорошие результаты". Зеленский заявил о применении некоторых дронов для защиты городов

Беспилотники показали хорошие результаты в защите украинских городов. Они стали эффективным средством для противодействия атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Однако стоит заметить, что официального подтверждения наличия такой системы "дрон против дрона" пока нет.

Заметим, что накануне в сети появились видео о дронах-убийцах "Шахедов". Сообщалось, что это якобы экспериментальное оружие, которое украинские военные используют против российских ударных беспилотников.

"Есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов", - подчеркнул президент.

Производство дронов в Украине

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России Украина существенно масштабировала производство беспилотников.

В прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь в основном шла о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Напомним, что вчера советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что Украина могла бы изготовить до 5 млн FPV-дронов в год. Однако в 2024-м, по его словам, удалось создать лишь около 2 млн единиц.

Подробнее о причинах этого, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее в этом месяце Зеленский также сообщал, что один из украинских дронов прошел испытания на 3000 км.

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