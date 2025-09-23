Є два ключових питання. Єврокомісія пояснила, як "стіна дронів" захищатиме ЄС

"Останні події показують, що ми не можемо сидіти склавши руки і чекати. Ми будемо діяти швидко і рішуче", - наголосив представник Єврокомісії в Брюселі.

Він додав, що Євросоюз "має хороший досвід" і його не слід недооцінювати, "коли йдеться про наші можливості інвестувати в інноваційні технології та виробляти їх, в тому числі в оборонному секторі".

Зазначається, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила, що необхідно прислухатися до закликів країн Балтії і створити "дронову стіну" проти безпілотників. Представник Єврокомісії пояснив, що в цьому питанні вирішальне слово мають країни ЄС.

За його словами, Єврокомісії має вирішити два ключових питання - як виявляти наближення ворожих дронів і як реагувати після їхнього виявлення. Вже у п'ятницю, 26 вересня, міністри оборони європейських країн проведуть відеоконференцію щодо створення "дронової стіни".

На ній будуть присутні представники Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Румунії, Болгарії та України. Окрім того, на зустрічі буде європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.