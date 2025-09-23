Есть два ключевых вопроса. Еврокомиссия объяснила, как "стена дронов" будет защищать ЕС

Евросоюз должен оперативно расширить свою систему защиты от беспилотников с учетом недавних нарушений воздушного пространства нескольких стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Marketscreener.
"Последние события показывают, что мы не можем сидеть сложа руки и ждать. Мы будем действовать быстро и решительно", - подчеркнул представитель Еврокомиссии в Брюсселе.
Он добавил, что Евросоюз "имеет хороший опыт" и его не следует недооценивать, "когда речь идет о наших возможностях инвестировать в инновационные технологии и производить их, в том числе в оборонном секторе".
Отмечается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что необходимо прислушаться к призывам стран Балтии и создать "дроновую стену" против беспилотников. Представитель Еврокомиссии пояснил, что в этом вопросе решающее слово имеют страны ЕС.
По его словам, Еврокомиссии предстоит решить два ключевых вопроса - как выявлять приближение вражеских дронов и как реагировать после их обнаружения. Уже в пятницу, 26 сентября, министры обороны европейских стран проведут видеоконференцию по созданию "дроновой стены".
На ней будут присутствовать представители Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии, Болгарии и Украины. Кроме того, на встрече будет европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Напомним, в ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Также два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.
Также мы писали, что вечером в понедельник, 22 сентября, взлеты и посадки в международном аэропорту Копенгагена были остановлены почти на четыре часа из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве. Предварительно установлено, что речь идет о двух или трех больших беспилотниках, однако изъять ни одного не удалось.
Кроме того, в ночь на 23 сентября была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стала фиксация нескольких беспилотников.