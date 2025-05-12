Є "дрібний шрифт". Посол Британії у США сумнівається у "щирості" Путіна щодо переговорів

"Коли ви подивитеся на дрібний шрифт, ви бачите, що він (Путін, - ред.) хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", - заявив він.

У тому ж числі посол нагадав, що на цих вихідних російські терористи продовжували атакувати Україну боєприпасами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА), що йому здається несерйозним.