Есть "мелкий шрифт". Посол Британии в США сомневается в "искренности" Путина касаемо переговоров

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле желает переговоров с Украиной, чтобы поставить под сомнение само существование страны как свободного государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Британии в Соединенных Штатах Америки (США) Питера Мандельсона в интервью телеканалу CBS News.
"Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он (Путин, - ред.) хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", - заявил он.
В том же числе посол напомнил, что на этих выходных российские террористы продолжали атаковать Украину боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), что ему кажется несерьезным.
По словам Мандельсона, он рад тому, что Украина приняла предложение от Соединенных Штатов Америки (США) по установлению полного прекращения огня, но правда заключается в том, что Путин ведет балансировку сил с главой Белого дома.
"И, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров", - отметил он.
В ночь на 11 мая Путин отверг предложение о прекращении огня и предложил возобновление прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Утром того же дня президент Владимир Зеленский выразил согласие на диалог, но подчеркнул, что ключевым условием является подтверждение режима прекращения огня, который должен вступить в силу с 12 мая. Такую инициативу ранее поддержали Украина, Соединенные Штаты Америки (США) и "коалиция решительных".
Позже Турция официально заявила о своей готовности стать посредником между Украиной и Россией.
Специальный представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог со своей стороны подчеркнул, что начало переговоров возможно только при условии установления режима тишины.
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