Есть "мелкий шрифт". Посол Британии в США сомневается в "искренности" Путина касаемо переговоров

Предстоящие переговоры России и Украины

В ночь на 11 мая Путин отверг предложение о прекращении огня и предложил возобновление прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Утром того же дня президент Владимир Зеленский выразил согласие на диалог, но подчеркнул, что ключевым условием является подтверждение режима прекращения огня, который должен вступить в силу с 12 мая. Такую инициативу ранее поддержали Украина, Соединенные Штаты Америки (США) и "коалиция решительных".

Позже Турция официально заявила о своей готовности стать посредником между Украиной и Россией.

Специальный представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог со своей стороны подчеркнул, что начало переговоров возможно только при условии установления режима тишины.

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