Є декілька сценаріїв. В "Київстар" розповіли, коли відновлять зв'язок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Forbes президента компанії Олександра Комарова.

"Це найважче питання сьогодні, тому що я не хочу цим спекулювати. У нас є декілька сценаріїв. Базовий і він же оптимістичний, що ми почнемо відновлювати сервіси клієнтів. Ми вже частково відновили фіксований інтернет для нашої бази інтернету для дому. Крок за кроком, що ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого інтернету", - запевнив він.

Комаров зазначив, що з мобільними послугами трохи важче.

"Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи, і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр", - пояснив президент компанії.

Він підкреслив, що відновлення - це складний ітераційний процес.

"З одного боку ми відновлюємося, з іншого боку - ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Тому, я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати", - резюмував Комаров.

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Преблеми фіксуються масово на всій території України.

При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.

У компанії офіційно підтвердили масштабний збій. Нині його причину встановлюють. Крім того, через цю ситуацію виникла нова проблема.

Пізніше з'ясувалося, що "Київстар" потрапив під масову хакерську атаку. Через неї виникли проблеми в роботі терміналів та банкоматів "ПриватБанку" та Ощадбанку. РБК-Україна зібрало все, що відомо про збій у "Київстар" - у матеріалі.