Є дедлайн. До якого числа можна оформити "Пакунок школяра"

Батьки першокласників уже отримали понад 430 млн гривень допомоги через застосунок "Дія". Йдеться про програму "Пакунок школяра", що передбачає виплату 5 000 гривень на дитину. Однак є визначений період, коли потрібно встигнути подати заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепремʼєр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За даними Мінцифри, заяви подали понад 127 тисяч батьків. Виплату на суму 5 000 гривень вже отримали 86 044 родини. Кошти можна витратити на канцелярію, одяг чи взуття для дитини.
Якщо вашу дитину вже зараховано до 1 класу, у застосунку "Дія" з’явиться push-сповіщення. Далі потрібно:
Заявку потрібно подати до 15 листопада.
Раніше РБК-Україна писало, що у виплаті за програмою "Пакунок школяра" можуть відмовити, якщо родина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, дитину відрахували чи перевели в інший навчальний заклад, або дані про дитину чи батьків некоректно внесені до державних реєстрів. У таких випадках батькам потрібно оновити інформацію в АІКОМ або подати нову заяву.
Також ми розповідали, що програма "Пакунок школяра" тепер охоплюватиме не лише канцтовари, одяг і взуття, а й книги.