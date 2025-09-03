UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Є дедлайн. До якого числа можна оформити "Пакунок школяра"

Фото: До якої дати потрібно подати заявку на "Пакунок школяра" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Батьки першокласників уже отримали понад 430 млн гривень допомоги через застосунок "Дія". Йдеться про програму "Пакунок школяра", що передбачає виплату 5 000 гривень на дитину. Однак є визначений період, коли потрібно встигнути подати заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепремʼєр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За даними Мінцифри, заяви подали понад 127 тисяч батьків. Виплату на суму 5 000 гривень вже отримали 86 044 родини. Кошти можна витратити на канцелярію, одяг чи взуття для дитини.

Як оформити допомогу

Якщо вашу дитину вже зараховано до 1 класу, у застосунку "Дія" з’явиться push-сповіщення. Далі потрібно:

  • оновити застосунок;
  • зайти в розділ "Сервіси" → "Допомога від держави" → "Пакунок школяра";
  • обрати дитину-першокласника;
  • оформити заяву;
  • вказати "Дія.Картку" для зарахування коштів (за потреби відкрити її у банку-партнері);
  • підписати заяву "Дія.Підписом".

Заявку потрібно подати до 15 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що у виплаті за програмою "Пакунок школяра" можуть відмовити, якщо родина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, дитину відрахували чи перевели в інший навчальний заклад, або дані про дитину чи батьків некоректно внесені до державних реєстрів. У таких випадках батькам потрібно оновити інформацію в АІКОМ або подати нову заяву.

Також ми розповідали, що програма "Пакунок школяра" тепер охоплюватиме не лише канцтовари, одяг і взуття, а й книги.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФінансиШколаДіти