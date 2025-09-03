Є дедлайн. До якого числа можна оформити "Пакунок школяра"

За даними Мінцифри, заяви подали понад 127 тисяч батьків. Виплату на суму 5 000 гривень вже отримали 86 044 родини. Кошти можна витратити на канцелярію, одяг чи взуття для дитини.

Як оформити допомогу

Якщо вашу дитину вже зараховано до 1 класу, у застосунку "Дія" з’явиться push-сповіщення. Далі потрібно:

оновити застосунок;

зайти в розділ "Сервіси" → "Допомога від держави" → "Пакунок школяра";

обрати дитину-першокласника;

оформити заяву;

вказати "Дія.Картку" для зарахування коштів (за потреби відкрити її у банку-партнері);

підписати заяву "Дія.Підписом".

Заявку потрібно подати до 15 листопада.