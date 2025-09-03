Есть дедлайн. До какого числа можно оформить "Пакет школьника"

По данным Минцифры, заявления подали более 127 тысяч родителей. Выплату на сумму 5 000 гривен уже получили 86 044 семьи. Средства можно потратить на канцелярию, одежду или обувь для ребенка.

Как оформить помощь

Если ваш ребенок уже зачислен в 1 класс, в приложении "Дія" появится push-уведомление. Далее нужно:

обновить приложение;

зайти в раздел "Сервисы" → "Помощь от государства" → "Пакет школьника";

выбрать ребенка-первоклассника;

оформить заявление;

указать "Дія.Карту" для зачисления средств (при необходимости открыть ее в банке-партнере);

подписать заявление "Дія.Подписью".

Заявку нужно подать до 15 ноября.