Есть дедлайн. До какого числа можно оформить "Пакет школьника"

Родители первоклассников уже получили более 430 млн гривен помощи через приложение "Дія". Речь идет о программе "Пакет школьника", предусматривающей выплату 5 000 гривен на ребенка. Однако есть определенный период, когда нужно успеть подать заявку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По данным Минцифры, заявления подали более 127 тысяч родителей. Выплату на сумму 5 000 гривен уже получили 86 044 семьи. Средства можно потратить на канцелярию, одежду или обувь для ребенка.
Если ваш ребенок уже зачислен в 1 класс, в приложении "Дія" появится push-уведомление. Далее нужно:
Заявку нужно подать до 15 ноября.
Ранее РБК-Украина писало, что в выплате по программе "Пакет школьника" могут отказать, если семья находится за границей или на временно оккупированных территориях, ребенка отчислили или перевели в другое учебное заведение, или данные о ребенке или родителях некорректно внесены в государственные реестры. В таких случаях родителям нужно обновить информацию в АИКОМ или подать новое заявление.
Также мы рассказывали, что программа "Пакет школьника" теперь будет охватывать не только канцтовары, одежду и обувь, но и книги.