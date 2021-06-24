UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Е-билет на транспорте хотят приравнять к бумажному. Кабмин внес закон в Раду

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров сегодня внес в Верховную раду законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте. Он зарегистрирован под №5705.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Текста закона на сайте сейчас нет.

Главным по наработке определен комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Закон предлагает изменение в часть вторую статьи 910 Гражданского кодекса с целью определения электронного билета, наряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Согласно документу, "электронный билет - электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована... в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа".

Сейчас в Украине действует норма 1969 года по поводу формы билетов и других проездных документов, порядок продажи и пользования ими.

Наряду с этим, с развитием технологий, на замену бумажному билету, который все еще остается в обращении, все активнее приходит е-билет. При этом этот документ не имеет и не может иметь установленной формы, а сама информация может быть только визуализированной.

Напомним, вчера правительство одобрило соответствующий проект на своем заседании.

Как писало РБК-Украина, 9 июня КМУ одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и других льгот, предусматривающий передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме.

Так, Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныВерховная Радае-билет