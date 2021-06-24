Е-білет на транспорті хочуть прирівняти до паперового. Кабмін вніс закон до Ради

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву. Тексту закону на сайті зараз немає.

Головним з опрацювання визначено комітет з питань транспорту та інфраструктури.

Закон пропонує зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Згідно з документом, "електронний квиток - електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована… у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити та відомості, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання послуг з перевезення пасажира та багажу".

Наразі в Україні діє норма 1969 року щодо форми квитків та інших проїзних документів, порядок продажу і користування ними.

Поряд з цим, з розвитком технологій, на заміну паперовому квитку, який все ще залишається в обігу, все активніше приходить е-квиток. При цьому цей документ не має та не може мати встановленої форми, а сама інформація може бути лише візуалізованою.