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Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

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Украина, Среда 26 января 2022 12:02
Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному Фото: Рада приняла в первом чтении законопроект о внедрении Е-билета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Верховная рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Е-билет для транспорта хотят приравнять к бумажному

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли - внедрение электронного билета", - говорится в сообщении.

Так, положения проекта разработаны с целью:

  • использования электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;
  • создания условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Напомним, в Киеве после отказа от бумажных талонов для оплаты проезда в общественном транспорте и внедрения Е-билетов, теперь планируют запустить возможность рассчитываться в автобусах, троллейбусах и трамваях банковской картой.

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