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Е-квиток для транспорту в Україні хочуть прирівняти до паперового

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Україна, Середа 26 січня 2022 12:02
Е-квиток для транспорту в Україні хочуть прирівняти до паперового Фото: Рада ухвалила у першому читанні законопроект про впровадження Е-квитка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Верховна рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроект про впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Е-квиток для транспорту хочуть прирівняти до паперового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – запровадження електронного квитка", – йдеться у повідомленні.

Так, положення проекту розроблено з метою:

використання електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу;
створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті.

Нагадаємо, в Києві після відмови від паперових талонів для оплати проїзду в громадському транспорті та впровадження Є-квитків, тепер планують запустити можливість розраховуватися в автобусах, тролейбусах і трамваях банківською картою.

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