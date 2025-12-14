"Є багато технічних причин": Зеленський ще не вирішив, хто замінить Єрмака

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, хто очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака. На це є багато технічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з медіа.

"Є багато питань знов про офіс президента і, можливо, нового очільника. Також є питання, що хтось підтримав цю ідею, хтось відмовився. Наступне, ще раз підкреслюю, я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся", - сказав Зеленський. Він наголосив, що усі кандидати готові очолити Офіс президента. "Говорив і не буду повторювати, є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс президента", - додав глава держави.