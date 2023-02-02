Є 5 плацдармів, але можливий один. Що кажуть експерти про новий наступ РФ

П'ять основних плацдармів

За словами військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, існує велика кількість версій ймовірного наступу Росії. При цьому він виключає можливість повторного наступу з території Білорусі.

"Але одразу можемо відкинути білоруський напрямок, оскільки там відсутнє ударне угруповування і навіть не відбувається його формування. Також відкидаємо вторгнення в Чернігівську, Сумську чи Харківську область саме з боку російської території. Бо біля цих трьох регіонів саме з боку РФ не знаходиться достатньої кількості сил та засобів, які можуть реалізувати такий наступ", - сказав він.

Отже, якщо і буде новий наступ, то це виключно з тимчасово окупованих територій України. За словами Коваленка, наразі є п'ять основних плацдармів: Луганська, Донецька та Запорізька області, а також лівобережна частина Херсонської області та окупований Крим. Так, експерт зазначив, що два останніх варіанти одразу відкидаються.

Запорізька область

Таким чином, зараз ситуація виглядає так: в Запорізькій області сконцентровано сил та засобів приблизно в кількості 30 батальонно-тактичних груп, особливо вони сконцентровані в трикутнику Василівка-Токмак-Мелітополь та реалізовувати якісь масштабні наступальні дії не мають можливості. Тому що перша їх функція - це оборона і вони можуть вести саме оборонні дії, а не наступальні (але якщо і припустити наступ, то лише по вузькому напрямку, а не по широкому фронту).

Експерт зазначив, що в Запорізькій області цей фронт - фактично займає 100 км і вести по ньому наступальні дії росіяни не можуть. При цьому вони можуть піти в наступ в напрямку Оріхова чи Гуляйполя, але не більше. Коваленко додав, що тут спостерігається більше імітація наступу. До того ж, окупанти нещодавно намагалися рухатися в напрямку Оріхова, але зазнали серйозних втрат і їхній наступ захлинувся. Оскільки загарбники використовували піхотний потенціал сил та засобів і їм не вистачає техніки та артилерії.

Донбас

Ситуація у Донецькій та Луганській областях виглядає більш серйозно. При цьому, як зазначає експерт, у Луганській області росіяни можуть реалізовувати наступальні дії виключно через Кремінну, та й біля цього міста ситуація для ворога не найкраща. Так, окупанти там знаходяться майже в оперативному оточенні, тому для наступальної операції їм спочатку потрібно прорвати це оточення (поки воно умовне).

До того ж, росіянам в Луганській області не вистачає артилерії для наступу та штатна комплектація підрозділів, яка там сконцентрована, не достатня для інтенсивних та активних дій.

"Тому, найбільш вірогідний плацдарм, де може відбутися новий наступ - це Донецький плацдарм. Не виключено, що саме це ми можемо зараз спостерігати, їх спроби активізувати бойові дії в напрямку Вугледару, продовжуються (бої - ред.) в районі Бахмуту, намагаються біля Авдіївки активно діяти", - сказав Коваленко.

При цьому біля Вугледару загарбники сконцентрували шість батальонно-тактичних груп. Проте, за словами експерта, сумнівно казати, що росіяни можуть на цьому напрямку все ж продовжити якісь успішні наступальні дії. Він вважає, що це може стати для них другим Бахмутом.

"Отже, казати про якийсь широкомасштабний наступ - ні, я не можу, але локальні, наступальні, дуже активні дії по вузьких напрямках будуть, але це більш імітація наступу, аніж повноцінний і повномасштабний по широкому фронту", - сказав Коваленко.

Тактика закидування трупами

"Вся проблема в тому, що вони вже готові до цього наступу, але якщо він почнеться в найближчі тижні, то він не буде таким, яким вони хотіли б його бачити. Тобто в них немає можливості залучити ту кількість бронетехніки і підтримуючих засобів, щоб цей наступ був дійсно ефективним", - вважає колишній заступник голови СБУ, військовий Віктор Ягун.

За його словами, проблема Росії полягає в тому, що й неї немає техніки для наступу і земля до цього не підготовлена. Так, ворог розраховував на морози, а їх немає. Тож, Ягун вважає, що якщо новий наступ Росії і відбудеться у найближчі тижні, то за допомогою стрілкових підрозділів.

Тим часом військовий сумніваюся в тому, що наступ буде ефективний. Він вважає, що він буде більш подібний до того, як росіяни діяли в Соледарі, а також у намаганнях захопити Бахмут. Тобто - це тактика закидування трупами.

Наступ з різних напрямків

При цьому Ягун вважає, що росіяни справді можуть піти з різних напрямків для того, аби подивитися де у них "щось вдасться" і там де це, "вдасться" - окупанти можуть і розширити плацдарм і йти вперед.

За його словами, загарбники вже тиснуть в Луганській області, намагаючись перекинути наш контрнаступ у свій. Вони також посилюють тиск на Бахмут та Авдіївку. До того ж, ворог здійснює розвідку боєм в напрямку Запоріжжя.

Крім того, росіяни активізувалися в прикордонні Сумської області. Військовий вважає, що тут може бути один із можливих напрямків удару, оскільки окупанти можуть спробувати відрізати Харків.

"Є багато моментів, не виключені й провокації на білоруському напрямку, аби стримати наші резерви. Все можливо, але вони ще самі не знають чітко, де буде їх основний удар в новому наступі", - сказав колишній заступник голови СБУ.

При цьому Ягун зазначив, що якщо розглядати конкретну підготовку росіян, то до нового великого наступу вони змогли б підготуватися на кінець березня-початок квітня. Тоді б і земля підсохла і вони скомпонували другу хвилю мобілізованих і справді могли піти в наступ, але Росія дуже поспішає.

"По-перше, бо йде річниця (повномасштабної війни - ред.) і треба щось казати народу, а також вони бажають випередити український наступ, який вже буде здійснюватися з тією технікою, яку нам пообіцяли на останньому "Рамштайні". В нас будуть західні танки, посилиться ППО і це все дає можливість успіху наступу саме України, а не ворога", - додав Ягун.