Есть 5 плацдармов, но вероятный один. Что говорят эксперты о новом наступлении РФ

Пять основных плацдармов

По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, существует большое количество версий предполагаемого наступления России. При этом он исключает возможность повторного наступления с территории Беларуси.

"Но сразу можем отбросить белорусское направление, поскольку там отсутствует ударная группировка и даже не происходит ее формирования. Также отбрасываем вторжение в Черниговскую, Сумскую или Харьковскую область именно со стороны российской территории. Потому что возле этих трех регионов именно со стороны РФ не находится достаточного количества сил и средств, которые могут реализовать такое наступление", - сказал он.

Следовательно, если и будет новое наступление, это исключительно с временно оккупированных территорий Украины. По словам Коваленко, сейчас есть пять основных плацдармов: Луганская, Донецкая и Запорожская области, а также левобережная часть Херсонской области и оккупированный Крым. Так, эксперт отметил, что два последних варианта сразу откидываются.

Запорожская область

Таким образом, сейчас ситуация выглядит так: в Запорожской области сконцентрированы силы и средства примерно в количестве 30 батальонно-тактических групп, особенно они сконцентрированы в треугольнике Васильевка-Токмак-Мелитополь и у них нет возможности реализовывать какие-либо масштабные наступательные действия. Потому что первая их функция - это оборона и они могут вести именно оборонительные действия, а не наступательные (но если и предположить наступление, то только по узкому направлению, а не по широкому фронту).

Эксперт отметил, что в Запорожской области этот фронт фактически занимает 100 км и вести по нему наступательные действия россияне не могут. При этом они могут пойти в наступление в направлении Орехова или Гуляйполя, но не больше. Коваленко добавил, что здесь наблюдается большее имитация наступления. К тому же, оккупанты недавно пытались двигаться в направлении Орехова, но понесли серьезные потери и их наступление захлебнулось. Поскольку захватчики использовали пехотный потенциал сил и средств, им не хватает техники и артиллерии.

Донбасс

Ситуация в Донецкой и Луганской областях выглядит серьезнее. При этом, как отмечает эксперт, в Луганской области россияне могут реализовывать наступательные действия исключительно через Кременную, и у этого города ситуация для врага не лучшая. Так, оккупанты там находятся почти в оперативном окружении, поэтому для наступательной операции им сначала нужно прорвать это окружение (пока оно условное).

К тому же, россиянам в Луганской области не хватает артиллерии для наступления и сконцентрированная там штатная комплектация подразделений не достаточна для интенсивных и активных действий.

"Поэтому, наиболее вероятный плацдарм, где может состояться новое наступление - это Донецкий плацдарм. Не исключено, что именно это мы можем сейчас наблюдать, их попытки активизировать боевые действия в направлении Угледара, продолжаются (бои - ред.) в районе Бахмута, пытаются возле Авдеевки активно действовать", - сказал Коваленко.

При этом у Угледара захватчики сконцентрировали шесть батальонно-тактических групп. Однако, по словам эксперта, сомнительно говорить, что россияне могут на этом направлении все же продлить какие-то успешные наступательные действия. Он считает, что это может стать для них вторым Бахмутом.

"Итак, говорить о каком-то широкомасштабном наступлении - нет, я не могу, но локальные, наступательные, очень активные действия по узким направлениям будут, но это больше имитация наступления, чем полноценное и полномасштабное по широкому фронту", - сказал Коваленко.

Тактика забрасывания труппами

"Вся проблема в том, что они уже готовы к этому наступлению, но если он начнется в ближайшие недели, то он не будет таким, каким они хотели бы его видеть. То есть у них нет возможности привлечь то количество бронетехники и поддерживающих средств, чтобы это наступление было действительно эффективным", - считает бывший заместитель главы СБУ, военный Виктор Ягун.

По его словам, проблема России состоит в том, что и у нее нет техники для наступления и земля к этому не подготовлена. Так, враг рассчитывал на морозы, а их нет. Ягун считает, что если новое наступление России и произойдет в ближайшие недели, то с помощью стрелковых подразделений.

Между тем, военный сомневаюсь в том, что наступление будет эффективным. Он считает, что оно будет больше похож ена то, как россияне действовали в Соледаре, а также в попытках захватить Бахмут. То есть - это тактика забросывания трупами.

Наступление по разным направлениям

При этом Ягун считает, что россияне действительно могут пойти с разных направлений для того, чтобы посмотреть где у них "что-то получится" и там где это, "получится" - оккупанты могут и расширить плацдарм и идти вперед.

По его словам, захватчики уже давят в Луганской области, пытаясь превратить наше контрнаступление в свое. Они также усиливают давление на Бахмут и Авдеевку. К тому же, враг осуществляет разведку боем в направлении Запорожья.

Кроме того, россияне активизировались в приграничных Сумской области. Военный считает, что здесь может быть одно из возможных направлений удара, поскольку оккупанты могут попытаться отрезать Харьков.

"Есть много моментов, не исключены и провокации на белорусском направлении, чтобы сдержать наши резервы. Все возможно, но они еще сами четко не знают, где будет их основной удар в новом наступлении", - сказал бывший заместитель главы СБУ.

При этом Ягун отметил, что если рассматривать конкретную подготовку россиян, то к новому большому наступлению они смогли бы подготовиться к концу марта-началу апреля. Тогда бы и земля подсохла и они скомпоновали вторую волну мобилизованных и действительно могли пойти в наступление, но Россия очень торопится.

"Во-первых, потому что идет годовщина (полномасштабной войны - ред.) и нужно что-то говорить народу, а также они желают опередить украинское наступление, которое уже будет осуществляться с той техникой, которую нам пообещали на последнем "Рамштайне". У нас будут западные танки, усилится ПВО и это все дает возможность успеха наступлению именно Украины, а не врага", - добавил Ягун.