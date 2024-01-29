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Є 5-7 секунд. Прикордонник розповів, як біля Авдіївки збив "СУшку" зі "Стігнера"

Понеділок 29 січня 2024 17:12
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Є 5-7 секунд. Прикордонник розповів, як біля Авдіївки збив "СУшку" зі "Стігнера" Фото: російський винищувач Су-34 (t.me/ressentiment.channel)
Автор: Наталія Кава

Українські військові все частіше знищують авіацію росіян на лінії фронту. Цього разу вдалось знищити літак за допомогою ПЗРК "Стігнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповів прикордонник з позивним "Стохід", він знищив російський літак під час виконання бойового завдання біля Авдіївки. За його словами, для того, щоб "впіймати" ціль та здійснити пуск у військового є 5-7 секунд.

"Першу ціль я пропустив. "Працював" вже по другій. Зробив накол, а коли з долини зʼявився другий літак, - зловив його в приціл та здійснив постріл. Літак віддалявся й ракета навздогін йому йшла", - каже боєць.

Знищення російських Су-34

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що в ніч проти 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів літак Су-34. Це була спеціальна операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Пізніше ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як горить російський Су-34.

Також 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

А 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

Додамо, що російська армія продовжує зазнавати втрат, зокрема й в авіації. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 329 літаків та 324 гелікоптери.

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