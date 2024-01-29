Є 5-7 секунд. Прикордонник розповів, як біля Авдіївки збив "СУшку" зі "Стігнера"
Українські військові все частіше знищують авіацію росіян на лінії фронту. Цього разу вдалось знищити літак за допомогою ПЗРК "Стігнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як розповів прикордонник з позивним "Стохід", він знищив російський літак під час виконання бойового завдання біля Авдіївки. За його словами, для того, щоб "впіймати" ціль та здійснити пуск у військового є 5-7 секунд.
"Першу ціль я пропустив. "Працював" вже по другій. Зробив накол, а коли з долини зʼявився другий літак, - зловив його в приціл та здійснив постріл. Літак віддалявся й ракета навздогін йому йшла", - каже боєць.
Знищення російських Су-34
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що в ніч проти 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів літак Су-34. Це була спеціальна операція Головного управління розвідки Міноборони України.
Пізніше ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як горить російський Су-34.
Також 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.
А 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.
Додамо, що російська армія продовжує зазнавати втрат, зокрема й в авіації. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 329 літаків та 324 гелікоптери.
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