Есть 5-7 секунд. Пограничник рассказал, как возле Авдеевки сбил "Сушку" из "Стигнера"

Украинские военные все чаще уничтожают авиацию россиян по линии фронта. На этот раз удалось уничтожить самолет с помощью ПЗРК "Стигнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказал пограничник с позывным "Стоход", он уничтожил российский самолет во время выполнения боевого задания у Авдеевки. По его словам, для того чтобы "поймать" цель и осуществить пуск у военного есть 5-7 секунд.

"Первую цель я пропустил. "Работал" уже по второй. Сделал накол, а когда из долины появился второй самолет, - поймал его в прицел и произвел выстрел. Самолет удалялся и ракета вдогонку ему шла", - говорит боец.

Уничтожение российских Су-34

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34. Это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позже ГУР обнародовало видео, на котором можно увидеть, как горит российский Су-34.

Также 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.

А 24 декабря украинское ПВО уничтожило еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.

Добавим, что российская армия продолжает нести потери, в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.