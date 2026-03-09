"Є 11 запитів від країн": Зеленський анонсував допомогу партнерам через війну в Ірані

Він зазначив, що сьогодні, 9 березня, провів Ставку, на якій розглянули дестабілізацію через війну в Ірані та ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують Київ у війні.

"Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу - і, зокрема, на Україну, - на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей", - йдеться у заяві президента.

Крім того, були розглянуті запити держав на безпекову підтримку з боку України - у протидії "Шахедам" та іншим подібним викликам.

Україна вже отримала 11 запитів

"Станом на цей час є 11 запитів від країн - сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова реагувати на запити країн, які допомагають їй відстоювати незалежність та захищати життя українців. За його словами, Київ вже відповів на частину запитів "конкретними рішеннями і підтримкою".

"РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно - так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись", - підкреслив Зеленський.

Пріоритетом для України, за словами президента, є відсутність переваги іранського режиму "над захисниками життя".

"Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів - виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах", - зазначив він.