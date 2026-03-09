"Есть 11 запросов от стран": Зеленский анонсировал помощь партнерам из-за войны в Иране

Он отметил, что сегодня, 9 марта, провел Ставку, на которой рассмотрели дестабилизацию из-за войны в Иране и риски для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают Киев в войне.

"Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу - и, в частности, на Украину, - на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей", - говорится в заявлении президента.

Кроме того, были рассмотрены запросы государств на поддержку безопасности со стороны Украины - в противодействии "Шахедам" и другим подобным вызовам.

Украина уже получила 11 запросов

"По состоянию на это время есть 11 запросов от стран - соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова реагировать на запросы стран, которые помогают ей отстаивать независимость и защищать жизнь украинцев. По его словам, Киев уже ответил на часть запросов "конкретными решениями и поддержкой".

"СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать положительно - так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться", - подчеркнул Зеленский.

Приоритетом для Украины, по словам президента, является отсутствие преимущества иранского режима "над защитниками жизни".

"Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров - производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах", - отметил он.