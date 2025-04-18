Дзюдоистка Билодид официально дебютировала в чемпионате Украины по футболу: видео голевого момента

Бронзовая призерка Олимпиады, многократная чемпионка мира и Европы по дзюдо Дарья Билодид провела первую официальную игру за харьковский "Металлист 1925".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

В матче 5-го тура второго этапа национального первенства харьковчанки на стадионе "Колос" в Борисполе принимали "Ладомир" из Владимира. Билодид дебютировала, выйдя на замену на 88-й минуте.

К тому времени ее партнерши уже забили соперницам шесть безответных голов. На последней минуте матча Билодид могла забить седьмой: она получила пас и пробила с угла вратарской площадки. Впрочем, удар оказался несильным и голкипер соперниц отбила его без особых усилий. А потом еще и выяснилось, что дебютантка харьковского клуба находилась в положении вне игры.

Матч так и завершился убедительной победой "Металлиста 1825" со счетом - 6:0. Харьковчанки продолжают борьбу за чемпионство: они сократили отставание от лидера - полтавской "Ворсклы" до двух очков (36 против 38), имея на один матч больше.

Билодид сотрудничает с "Металлистом 1925" с начала текущего сезона. Ранее она выступала амбассадоркой клуба, а в марте подписала контракт, уже как игрок женской команды.

Кто такая Дарья Билодид

Уроженка Киева, дочь дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. В дзюдо пришла в 6 лет из художественной гимнастики.

Первую взрослую награду завоевала в 16 лет на открытом Континентальном кубке в Праге. Впоследствии дважды стала чемпионкой Европы и мира в весовой категории до 48 кг. На Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

В рамках подготовки к Олимпиаде-2024 решила перейти в дивизион до 57 кг. В новом весе победила на чемпионате Европы-2024 в Загребе. Однако на Олимпиаде в Париже была дисквалифицирована во втором круге соревнований за пассивное ведение поединка.