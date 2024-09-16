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Українські дзюдоїсти після пропуску Олімпіади здобули дві медалі світового Гран-прі

Загреб, Понеділок 16 вересня 2024 13:26
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Українські дзюдоїсти після пропуску Олімпіади здобули дві медалі світового Гран-прі Фото: Антон Савицький (ijf.org)
Автор: Андрій Костенко

Вітчизняні спортсмени Антон Савицький та Заур Дуньямалієв успішно виступили на турнірі зі серії світового Гран-прі в Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо.

Савицький завоював "золото", а Дуньямалієв – "бронзу". Спортсмени виступали у одній ваговій категорії – до 100 кг. Для обох це перші нагороди на змаганнях такого рівня.

Савицький упевнено пройшов усіх суперників. А у фіналі українець переміг британця Ріса Томпсона. Дуньямалієв у поєдинку за "бронзу" зустрівся з нідерландцем Симеоном Катаріною. Українець поступався на початку сутички, але зумів зламати перебіг подій. Спершу він відзначився результативною дією і зрівняв рахунок, а потім переміг у додатковий час.

Гран-прі в Загребі став першим турніром Світового туру з дзюдо після Олімпіади-2024. На змаганнях Україну представляли 8 спортсменів, жоден з яких не брав участі в Іграх у Парижі.

Окрім двох медальних виступів, варто відзначити також два підсумкових 5-х місця. Їх посіли Артем Лесюк (до 60 кг) та Євгеній Балєвський (понад 100 кг).

Як українські дзюдоїсти провалились у Парижі

На Олімпіаді-2024 Україну представляли п'ять дзюдоїстів. Однак жодному з них не вдалося поборотися за нагороди.

Найкращий результат показала Єлизавета Литвиненко, яка поступилася у втішній сутичці. Натомість єдина олімпійська медалістка зі складу – Дар'я Білодід – завершила виступи на стадії 1/8 фіналу.

Крім ранніх вильотів в олімпійському турнірі, українські дзюдоїсти також відзначилися характером поразок. Одразу три спортсменки – згадані Білодід і Литвиненко, а також Христина Гоман – програли свої сутички через дискваліфікацію за пасивність.

Нагадаємо, що на Олімпіаді у Парижі французький дзюдоїст встановив унікальний рекорд.

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