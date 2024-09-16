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Украинские дзюдоисты после пропуска Олимпиады завоевали две медали мирового Гран-при

Загреб, Понедельник 16 сентября 2024 13:26
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Украинские дзюдоисты после пропуска Олимпиады завоевали две медали мирового Гран-при Фото: Антон Савицкий (ijf.org)
Автор: Андрей Костенко

Отечественные спортсмены Антон Савицкий и Заур Дуньямалиев успешно выступили на турнире по серии мирового Гран-при в Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо.

Савицкий завоевал "золото", а Дуньямалиев – "бронзу". Спортсмены выступали в одной весовой категории – до 100 кг. Для обоих это первые награды на соревнованиях такого уровня.

Савицкий уверенно прошел всех соперников. А в финале украинец победил британца Риса Томпсона. Дуньямалиев в поединке за "бронзу" встретился с нидерландцем Симеоном Катариной. Украинец уступал в начале столкновения, но сумел сломать ход событий. Сначала он отличился результативным действием и сравнял счет, а затем победил в дополнительное время.

Гран-при в Загребе стал первым турниром Мирового тура по дзюдо после Олимпиады-2024. На соревнованиях Украину представляли 8 спортсменов, ни один из которых не участвовал в Играх в Париже.

Кроме двух медальных выступлений стоит отметить также два итоговых 5-х места. Их заняли Артем Лесюк (до 60 кг) и Евгений Балевский (более 100 кг).

Как украинские дзюдоисты провалились в Париже

На Олимпиаде-2024 Украину представляли пять дзюдоистов. Однако ни одному из них не удалось сразиться за награды.

Лучший результат показала Елизавета Литвиненко, которая уступила в утешительной схватке. В свою очередь единственная олимпийская медалистка из состава – Дарья Билодид – завершила выступления на стадии 1/8 финала.

Помимо ранних вылетов в олимпийском турнире, украинские дзюдоисты также отметились характером поражений. Сразу три спортсменки – упомянутые Билодид и Литвиненко, а также Кристина Гоман – проиграли свои стычки из-за дисквалификации за пассивность.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже французский дзюдоист установил уникальный рекорд.

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