Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському може призвести до реальних мирних переговорів, - ОП

Як відзначив Подоляк, він не вірить у те, що війна закінчиться одразу після дзвінка Трампа Путіну та Зеленському. Водночас розмова може розпочати процес, який зрештою приведе до реальних мирних переговорів, оскільки нещодавня зустріч української та російської делегацій у Туреччині була лише "імітацією" цих переговорів.

"Путін, сидячи в Кремлі, не хоче йти на поступки нікому і думає, що він повністю контролює ситуацію. Він вважає, що у нього все ще достатньо гарматного м'яса для досягнення своїх військових цілей. Путіна неможливо переконати - його можна лише змусити прийняти певні рішення", - додав заступник голови ОП.

За словами Подоляка, на його думку, Захід наразі рухається до санкцій, які зрештою зламають російський сектор енергоресурсів, ядерну промисловість і банківську систему.

"Але все залежатиме від того, чи підуть цим шляхом США. Наразі Європа дивиться на США і чекає на чітку позицію Вашингтона. Я думаю, що, серед іншого, саме тому Трампу потрібен телефонний дзвінок у понеділок", - зауважив він.