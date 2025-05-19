Звонок Трампа Путину и Зеленскому может привести к реальным мирным переговорам, - ОП

Как отметил Подоляк, он не верит в то, что война закончится сразу после звонка Трампа Путину и Зеленскому. В то же время разговор может начать процесс, который в конце концов приведет к реальным мирным переговорам, поскольку недавняя встреча украинской и российской делегаций в Турции была лишь "имитацией" этих переговоров.

"Путин, сидя в Кремле, не хочет идти на уступки никому и думает, что он полностью контролирует ситуацию. Он считает, что у него все еще достаточно пушечного мяса для достижения своих военных целей. Путина невозможно убедить - его можно только заставить принять определенные решения", - добавил замглавы ОП.

По словам Подоляка, по его мнению, Запад сейчас движется к санкциям, которые в конце концов сломают российский сектор энергоресурсов, ядерную промышленность и банковскую систему.

"Но все будет зависеть от того, пойдут ли по этому пути США. Сейчас Европа смотрит на США и ждет четкой позиции Вашингтона. Я думаю, что, среди прочего, именно поэтому Трампу нужен телефонный звонок в понедельник", - отметил он.