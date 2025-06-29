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Дзвінки в будь-який час? У Росії похвалилися прямим каналом комунікації з ЦРУ

Неділя 29 червня 2025 21:46
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Дзвінки в будь-який час? У Росії похвалилися прямим каналом комунікації з ЦРУ Фото: глава СЗР Сергій Наришкін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глави російської та американської розвідок домовилися телефонувати в будь-який час, щоб обговорювати питання, що цікавлять.

Про заявив глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У коментарі кремлівському "журналісту" він сказав, що говорив із директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джоном Реткліффом, і вони домовилися про пряму комунікацію в будь-який час.

"У мене відбулася телефонна розмова з моїм американським колегою, і ми домовилися про можливість телефонувати в будь-який час і обговорювати питання, які нас цікавлять", - стверджує Наришкін.

За даними російських ЗМІ, остання відома розмова глав СЗР і ЦРУ відбулася в березні 2025 року.

Reuters також зазначило, що обидві служби тривалий час були затятими суперниками, і після повномасштабної війни в Україні, кожна з них вдалася до публічних кампаній з вербування агентів.

Скорочення ЦРУ і загроза вербування

Нагадаємо, у березні The Washington Post писало, що Білий дім поінформував Конгрес про наміри скоротити штат ЦРУ приблизно на 1200 працівників протягом кількох років.

Водночас чинні та колишні чиновники застерігають про ризик, що звільнені співробітники розвідки можуть стати об'єктами вербування іноземних спецслужб.

Зокрема, Росія і Китай отримали вказівки активізувати вербувальні заходи, орієнтуючись на вищевказаних співробітників.

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