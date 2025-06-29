Дзвінки в будь-який час? У Росії похвалилися прямим каналом комунікації з ЦРУ

Глави російської та американської розвідок домовилися телефонувати в будь-який час, щоб обговорювати питання, що цікавлять.

Про заявив глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У коментарі кремлівському "журналісту" він сказав, що говорив із директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джоном Реткліффом, і вони домовилися про пряму комунікацію в будь-який час.

"У мене відбулася телефонна розмова з моїм американським колегою, і ми домовилися про можливість телефонувати в будь-який час і обговорювати питання, які нас цікавлять", - стверджує Наришкін.

За даними російських ЗМІ, остання відома розмова глав СЗР і ЦРУ відбулася в березні 2025 року.

Reuters також зазначило, що обидві служби тривалий час були затятими суперниками, і після повномасштабної війни в Україні, кожна з них вдалася до публічних кампаній з вербування агентів.