Звонки в любое время? В России похвастались прямым каналом коммуникации с ЦРУ

Главы российской и американской разведок договорились созваниваться в любое время, чтобы обсуждать интересующие вопросы.

Об заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В комментарии кремлевскому "журналисту" он сказал, что говорил с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, и они договорились о прямой коммуникации в любое время.

"У меня состоялся телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы договорились о возможности созваниваться в любое время и обсуждать интересующие нас вопросы", - утверждает Нарышкин.

По данным российских СМИ, последний известный разговор глав СВР и ЦРУ состоялся в марте 2025 года.

Reuters также отметило, что обе службы долгое время были ярыми соперниками, и после полномасштабной войны а Украине, каждая из них прибегла к публичным кампаниям по вербовке агентов.