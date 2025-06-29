ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звонки в любое время? В России похвастались прямым каналом коммуникации с ЦРУ

Воскресенье 29 июня 2025 21:46
UA EN RU
Звонки в любое время? В России похвастались прямым каналом коммуникации с ЦРУ Фото: глава СВР Сергей Нарышкин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Главы российской и американской разведок договорились созваниваться в любое время, чтобы обсуждать интересующие вопросы.

Об заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В комментарии кремлевскому "журналисту" он сказал, что говорил с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, и они договорились о прямой коммуникации в любое время.

"У меня состоялся телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы договорились о возможности созваниваться в любое время и обсуждать интересующие нас вопросы", - утверждает Нарышкин.

По данным российских СМИ, последний известный разговор глав СВР и ЦРУ состоялся в марте 2025 года.

Reuters также отметило, что обе службы долгое время были ярыми соперниками, и после полномасштабной войны а Украине, каждая из них прибегла к публичным кампаниям по вербовке агентов.

Сокращение ЦРУ и угроза вербовки

Напомним, в марте The Washington Post писало, что Белый дом проинформировал Конгресс о намерениях сократить штат ЦРУ примерно на 1200 сотрудников в течение нескольких лет.

В то же время действующие и бывшие чиновники предостерегают о риске, что уволенные сотрудники разведки могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб.

В частности, Россия и Китай получили указания активизировать вербовочные мероприятия, ориентируясь на вышеуказанных сотрудников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу