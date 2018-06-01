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Джузеппе Конте стал премьер-министром Италии

НовостиПолитика    01.06.2018 - 18:18
Фото: Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте (фото - ANSA)
Фото: Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте (фото - ANSA)

Присягу также приняли все 18 министров

Джузеппе Конте стал премьер-министром Италии. Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, после Конте присягу также приняли все 18 министров и президент Италии поздравил каждого из них. С момента завершения церемонии правительство получает всю полноту своих полномочий.

Отмечается, что Конте во второй раз за две недели получил мандат на формирование правительства. Первая попытка провалилась после отказа Маттарелли одобрить на посту министра финансов противоречивого кандидата - жесткого критика еврозоны Паоло Савона.

Напомним, что вчера, 31 мая 2018 года, лидеры итальянского популистского "Движения 5 звезд" и националистической "Лиги" решили во второй раз провести переговоры относительно формирования правительства.

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Теги публикации: Италия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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