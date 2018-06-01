Присягу також склали всі 18 міністрів

Джузеппе Конте став прем’єр-міністром Італії. Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляється, після Конте присягу також склали всі 18 міністрів і президент Італії привітав кожного із них. З моменту завершення церемонії уряд отримує всю повноту своїх повноважень.

Зазначається, що Конте вдруге за два тижні отримав мандат на формування уряду. Перша спроба провалилася після відмови Маттарелли схвалити на посаді міністра фінансів суперечливого кандидата - жорсткого критика єврозони Паоло Савону.

Нагадаємо, що вчора, 31 травня 2018 року, лідери італійського популістського "Руху 5 зірок" та націоналістичної "Ліги" вирішили вдруге провести переговори щодо формування уряду.