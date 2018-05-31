Популісти Італії вдруге проведуть переговори щодо формування уряду

Перша спроба провалилася після того, як президент Італії відмовився затверджувати кандидатуру євроскептика Паоло Савони на посаду міністра фінансі

Лідери італійського популістського "Руху 5 зірок" та націоналістичної "Ліги" вирішили вдруге провести переговори щодо формування уряду. Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, перша спроба сформувати уряд провалилася після того, як президент Італії відмовився затверджувати кандидатуру євроскептика Паоло Савони на посаду міністра фінансів.

Потім після цього лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо закликав до імпічменту главу держави Сержо Маттарелли. Очільник "Ліги" Маттео Сальвіні не підтримав ці заклики, але заявив про необхідність нових виборів.

Зазначається, що пізніше Ді Майо вибачився за погрозу імпічменту, і замість цього запропонував знайти компромісну фігуру на посаду міністра, а Савоні - знайти нову посаду.

"Давайте знайдемо когось із таким самим характером, яку у Савони, і професор Савона залишиться в кабінеті, на іншій міністерській посаді", - заявив Ді Майо.

Сальвіні у свою чергу спочатку відхилив пропозицію щодо другої спроби, однак у середу погодився зустрітися з Ді Майо для нових переговорів, хоча заявив, що хоче бачити "ту ж саме команду", як і раніше. Кандидатуру Савони запропонувала до уряду саме "Ліга".

Очікується, що у зустрічі в Римі сьогодні також візьме участь лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні, яка раніше запропонувала підтримку уряду популістів.

Нагадаємо, що 28 травня призначений прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте відмовився від своєї заяви про створення уряду.