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Джуліані заявив, що не бачив заяву для Зеленського по справі Burisma

Новини » В світі    06.10.2019 - 10:39
Джуліані заявив, що не бачив заяву для Зеленського по справі Burisma
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Адвокат Дональда Трампа заперечує сильне втягнення щодо заяви для Зеленського

Адвокат президента Сполучених Штатів Америки Руді Джуліані заявив, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яка стосувалася розслідування по справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден. Про це повідомляє Reuters.

За словами Джуліані, посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд і колишній спецпредставник з питань України Курт Волкер самі прийшли до нього з приводу запропонованої заяви про корупцію та попросили поради про те, що в ній повинно бути.

"У них була ідея заяви, і вони запитали мою пораду з цього приводу, от і все. Я був так мало залучений в це, що навіть ніколи не бачив заяви", - заявив Джуліані.

Ця заява була одним з кроків, які потрібні Україні, щоб забезпечити президентові України Володимиру Зеленському зустріч з Трампом у Вашингтоні, згідно з даними, представленими комітетом Палати представників США, який очолює розслідування щодо імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що під час виступу на слуханнях у Конгресі щодо розслідування імпічменту Трампа, Курт Волкер зізнався, що радив адвокатові Трампа Руді Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байдена.

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