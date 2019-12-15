Джулиани пригласили под присягой рассказать о поездке в Украину

Председатель Юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм пригласил Руди Джулиани, личного юриста президента США Дональда Трампа, выступить перед Комитетом по свидетельствам о своей недавней поездке в Украину. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее Джулиани сказал, что его поездка принесла больше, чем можно себе представить".

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти к Юридическому комитету - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь", - сказал он.

Во время недавней поездки в Украину, Джулиани, по сообщениям, встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником Посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Напомним, в среду, 4 декабря, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев с намерением встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом в деле об импичменте Трампа.

РБК-Украина писало, что Конгресс США перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента. в частности, комитет по вопросам разведки Конгресса одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа.