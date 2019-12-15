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Джуліані запросили під присягою розповісти про поїздку в Україну

Новини » Політика     15.12.2019 - 17:16
Джуліані запросили під присягою розповісти про поїздку в Україну
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Раніше Джуліані сказав, що його поїздка "принесла більше, ніж можна собі уявити"

Голова Юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Ґрем запросив Руді Джуліані, особистого юриста президента США Дональда Трампа, виступити перед Комітетом зі свідченнями про свою нещодавню подорож до України. Про це повідомляє "Голос Америки".

Раніше Джуліані сказав, що його поїздка "принесла більше, ніж можна собі уявити".

"Я не знаю, що він дізнався, але якщо він хоче прийти до Юридичного комітету - Руді, якщо Ви хочете прийти і розповісти нам, що Ви дізнались, я з радістю з Вами поспілкуюсь", - сказав він.

Під час нещодавньої подорожі до України, Джуліані, за повідомленнями, зустрівся із колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним, із чинними депутатами Ради Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, а також із колишнім працівником Посольства України у США Андрієм Теліженком, та нещодавно звільненим прокурором Костянтином Куликом.

Нагадаємо, в середу, 4 грудня, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва з наміром зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Також РБК-Україна писало, що Конгрес США перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту. зокрема, комітет з питань розвідки Конгресу схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа.

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