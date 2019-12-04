ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - NYT

Новини » Політика     04.12.2019 - 20:40
Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - NYT
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Джуліані планує зняти документальний фільм, що відстоює тези Трампа у справі про імпічмент

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва, де планує зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент в США.

За даними видання, у вівторок, 3 грудня, Джуліані провів зустріч у Будапешті (Угорщина) з екс-генпрокурором Юрієм Луценком, а також колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженко, колишнім нардепом Андрієм Артеменко, і колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовским.

зокрема, під час зустрічі Артеменко і Охендовський поставили під сумнів справжність так званої "Амбарной книги "Партії регіонів" в частині, яка стосувалася колишнього політтехнолога Трампа Пола Манафорта.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. За інформацією видання, саме Кулик готував документи із звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

Також РБК-Україна писало, що Конгрес США перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту. зокрема, комітет з питань розвідки Конгресу схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, у вересні в американському Конгресі ініціювали початок процедури імпічменту президента Трампа через телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Главу Білого дому звинувачують у тиску на Україну з метою розслідування діяльності газової компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден. Сам Трамп заперечує будь-який тиск на український уряд.

У Конгресі США схвалили доповідь щодо імпічменту Трампа Трамп використовував свою владу для тиску на Україну, - звіт про імпічмент
Новини України УкраїнаДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся