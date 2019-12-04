Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - NYT

Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Джуліані планує зняти документальний фільм, що відстоює тези Трампа у справі про імпічмент

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва, де планує зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент в США.

За даними видання, у вівторок, 3 грудня, Джуліані провів зустріч у Будапешті (Угорщина) з екс-генпрокурором Юрієм Луценком, а також колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженко, колишнім нардепом Андрієм Артеменко, і колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовским.

зокрема, під час зустрічі Артеменко і Охендовський поставили під сумнів справжність так званої "Амбарной книги "Партії регіонів" в частині, яка стосувалася колишнього політтехнолога Трампа Пола Манафорта.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. За інформацією видання, саме Кулик готував документи із звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

Також РБК-Україна писало, що Конгрес США перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту. зокрема, комітет з питань розвідки Конгресу схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, у вересні в американському Конгресі ініціювали початок процедури імпічменту президента Трампа через телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Главу Білого дому звинувачують у тиску на Україну з метою розслідування діяльності газової компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден. Сам Трамп заперечує будь-який тиск на український уряд.