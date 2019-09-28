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Джулиани отказывается давать показания без консультаций с Трампом

Новости » Политика    28.09.2019 - 09:43
Джулиани отказывается давать показания без консультаций с Трампом
Фото: Руди Джулиани (kmu.gov.ua)

Джулиани не будет давать показания в случае отказа Трампа

Личный адвокат президента США Руди Джулиани отказался давать показания в рамках импичмента без согласия своего клиента - главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, Джулиани объяснил свое решение не давать показания Конгрессу в рамках процедуры импичмента тем, что его работа на Трампа должна быть защищена привилегией адвоката-клиента.

"В конечном счете, если бы я сказал "да", а он (Трамп - ред.) сказал "нет", я не смогу давать показания", - отметил он.

Адвокат президента США добавил, что пока не обсуждал с Трампом возможность того, что он будет давать показания в рамках процедуры импичмента.

Напомним, ранее адвокат главы Белого дома Руди Джулиани заявил, что опубликует доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в США. Джулиани добавил, что имеет доказательства вмешательства в виде видео и документов.

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей США в рамках процедуры импичмента обязала госсекретаря Майка Помпео предоставить документы о всех контактах Вашингтона с Украиной.

Добавим, 27 сентября Палата представителей США поддержала процедуру импичмента Трампа. Теперь этот вопрос будет направлен в американьский Сенат. Чтобы принять решение об импичменте Сенату необходимы две трети голосов.

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