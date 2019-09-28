Джуліані відмовляється надавати свідчення без консультацій з Трампом

Фото: Руді Джуліані (kmu.gov.ua)

Джуліані не буде надавати свідчення в разі відмови Трампа

Особистий адвокат президента США Руді Джуліані відмовився надавати свідчення в рамках імпічменту без згоди свого клієнта - глави Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, Джуліані пояснив своє рішення не надавати свідчення Конгресу в рамках процедури імпічменту тим, що його робота на Трампа має бути захищена привілеєм адвоката-клієнта.

"В кінці-кінців, якби я сказав "так", а він (Трамп - ред.) сказав "ні", я не зможу давати свідчення", - зазначив він.

Адвокат президента США додав, що поки не обговорював з Трампом можливість того, що він буде давати свідчення в рамках процедури імпічменту.

Нагадаємо, раніше адвокат глави Білого дому Руді Джуліані заявив, що опублікує докази втручання України у президентські вибори в США. Джуліані додав, що має докази втручання у вигляді відео та документів.

Також РБК-Україна писало, що Палата представників США в рамках процедури імпічменту зобов'язала держсекретаря Майка Помпео надати документи щодо всіх контактів Вашингтону з Україною.

Додамо, 27 вересня Палата представників США підтримала процедуру імпічменту Трампа. Тепер це питання буде спрямоване в американьский Сенат. Щоб ухвалити рішення про імпічмент Сенату необхідно дві третини голосів.