Джуліані опублікував листування з Волкером і Єрмаком

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з екс-представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джуліані у Twitter.

Згідно з листуванням, Волкер звертався до Джуліані з питанням, чи готовий поговорити з Єрмаком. У листуванні Волкер попросив адвоката Трампа повідомити, коли той буде в Мадриді.

"Я побачу Єрмака завтра вранці, він приїде до вас в Мадрид", - йдеться в повідомленні.

Потім Джуліані виклав скрін частини свого листування з абонентом по імені Андрій (імовірно Андрієм Єрмаком - ред.) і оприлюднив його особистий номер.

Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x

Джуліані зазначив, що виклав листування, щоб демократи не створювали "помилкове відчуття, що щось не так".

"Курт нічого поганого не зробив", - написав Джуліані.

Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I