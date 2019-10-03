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Джуліані опублікував листування з Волкером і Єрмаком

Новини » Політика    03.10.2019 - 21:41
Джуліані опублікував листування з Волкером і Єрмаком
Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)

Згідно з листуванням, Волкер звертався до Джуліані з питанням, чи готовий поговорити з Єрмаком

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з екс-представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джуліані у Twitter.

Згідно з листуванням, Волкер звертався до Джуліані з питанням, чи готовий поговорити з Єрмаком. У листуванні Волкер попросив адвоката Трампа повідомити, коли той буде в Мадриді.

"Я побачу Єрмака завтра вранці, він приїде до вас в Мадрид", - йдеться в повідомленні.

Потім Джуліані виклав скрін частини свого листування з абонентом по імені Андрій (імовірно Андрієм Єрмаком - ред.) і оприлюднив його особистий номер.

Джуліані зазначив, що виклав листування, щоб демократи не створювали "помилкове відчуття, що щось не так".

"Курт нічого поганого не зробив", - написав Джуліані.

Нагадаємо, Курт Волкер на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України обговорював з адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустріч з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голови комітету Палати представників Конгресу США, які займаються розслідуванням в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають від адвоката Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.

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