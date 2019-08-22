Джулиани обсуждал дело Байдена с представителем Зеленского

Высокопоставленный представитель президента Украины Владимира Зеленского говорил по телефону и встречался лично с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Предметом обсуждения стало расследование в отношении сына Джо Байдена.

"Джулиани говорил по телефону и провел личную встречу в Мадриде с высокопоставленным представителем Зеленского, чтобы побудить Украину расследовать потенциальный конфликт интересов, связанный с семьей Байдена, а также вопрос о том, осуществляла ли эта страна какие-либо шаги во время выборов в США 2016 года, с целью навредить избирательной кампании Трампа", - сообщает издание.

Стоит отметить, американские государственные чиновники, которые занимаются внешней политикой, связанной с Украиной, обвиняют Джулиани в осложнении дипломатического визита Зеленского в Белый дом.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поставил точку в вопросах возможных правонарушений Джо Байдена и его сына в Украине. Так, Байден-старший, будучи вице-президентом США, поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году. Она, в частности, включала призыв к отставке бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина.

В то время его сын, Хантер Байден, находился в совете директоров Burisma Group - крупнейшей частной газодобывающей компании Украины.

Луценко подчеркнул, что ни Хантер Байден, ни Burisma в настоящем времени не являются объектом расследования.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале мая стало известно, что Джулиани обсуждал с генеральным прокурором Юрием Луценко дело против компании Burisma Group, в которой работал Хантер Байден.

Добавим также, Трамп призвал провести расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена из-за бизнес-связей его сына с Китаем.