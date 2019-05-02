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В Киеве задержали мужчину, который ранил ножом полицейского

Новости » Общество    02.05.2019 - 16:25
В Киеве задержали мужчину, который ранил ножом полицейского
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инцидент произошел на проспекте Лесном в Деснянском районе столицы

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на полицейского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Лесном в Деснянском районе столицы.  Правоохранителями на месте преступления установлено, что полицейский увидел, как на улице между двумя неизвестными возник конфликт, при этом один из них держал в это время за спиной нож. Полицейский представился и попросил спрятать холодное оружие. В результате злоумышленник бросился на него с ножом. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Полицейские применили наручники и доставили правонарушителя в районное управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Работник полиции получил непроникающую колото-резаную рану грудной клетки, после чего его госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Следователи выяснили, что правонарушитель - 23-летний киевлянин, который год скрывается от решения суда (пребывание под стражей) за совершение преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. По факту инцидента начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что нападение на полицейского на Лесном массиве в Киеве в ночь на 2 мая совершил мужчина, который находился в неадекватном состоянии.

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