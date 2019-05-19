Трамп призывает провести расследование против Байдена за связи его сына с Китаем

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Хантер Байден якобы получил сделку с правительством Китая на фоне переговоров Вашингтона и Пекина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал провести расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена из-за бизнес-связей его сына с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TPM.

Отметим, что на сегодня Байден также является кандидатом в президенты США на следующих выборах в 2020 году от Демократической партии. Обвинения в отношении 47 вице-президента появились после публикации книги консервативного автора Питера Швайзера "Тайные империи: как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семью и друзей".

Автор монографии обвинил сына вице-президента - Хантера Байдена, в получении миллиарной сделки от китайского правительства. Кроме того, что это якобы было связано с тем, как Белый дом вел тогда переговоры с Пекином.

"Сто процентов. Это позор. И после этого он (Байден, - ред.) говорит, что Китай не является нашим противником. Китай - наш наибольший противник. Они хотят захватить весь мир", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли начать расследование против семьи Байдена.

В штабе Байдена в то же время категорически отрицают названную в книге информацию, обвинив автора в создании политически мотивированных публикаций.

Напомним, ранее Байден назвал неприемлемой отмененную поездку Дональда Трампа в Украину. Он раскритиковал планы администрации Трампа отправить адвоката Руди Джулиани в Украину, чтобы обсудить политические вопросы.