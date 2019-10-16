Джулиани мог получить документы о Байдене от Фирташа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил документы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, от представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Time.

Сообщается, что эту информацию подтвердили пять источников, причастных к этому вопросу. По их утверждениям, адвокаты Фирташа собрали документы, в которых содержатся спорные обвинения против Роберта Мюллера и Джо Байдена. Адвокаты Фирташа передали эти документы и другую информацию представителям личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

В частности, были переданы материалы с показаниями бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что был уволен с должности из-за давления со стороны Джо Байдена, так как в этот период было начато расследование против Хантера Байдена. Также были переданы документы, которые свидетельствовали о предложении Мюллера снять обвинения с Фирташа в обмен на компрометирующие показания в отношении Дональда Трампа.

Напомним, в США разгорелся скандал вокруг возможного давления президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского относительно возобновления расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера. Это стало причиной для объявления процедуры расследования импичмента Трампа.

Недавно в США задержали близких к личному адвокату Трампа Джулиани бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали ему с делами в Украине. Позже появилась информация о том, что Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. В частности, сообщалось, что он в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды.