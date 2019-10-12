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Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа

Новости » Общество    12.10.2019 - 08:49
Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа
Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

По данным Reuters, Лев Парнас и Игорь Фруман работали на украинского олигарха

Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа. Человек, знакомый с ситуацией, заявил, что что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.

Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность двух соратников Джулиани. При этом за какую именно деятельность или услуги, сколько денег получили и за какой период - не уточняется.

Кроме того, агентство пишет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США".

Напомним, РБК-Украина писало, что в США арестовали близких к личному адвокату Трампа Джулиани бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали ему с делами в Украине.

По данным The New York Times, в США против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ведется расследование о лоббизме. Расследование связано с делом против Фрумана и Парнаса. Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о бывшем после США в Украине Мари Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц.

Ранее РБК-Украина писало, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа. Глава Минюста принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

Подчеркнем, журналист-расследователь Джон Соломон полагает, что прокурор в США мог предлагать Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Трампа, а также предоставит следствию другую информацию.

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Новости Украины Дмитрий ФирташСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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