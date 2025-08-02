"Джуд Лоу відпочиває". Григорій Бакланов став обличчям Armani і вразив всіх (відео)
Актор Григорій Бакланов став обличчям парфуму модного бренду Giorgio Armani. Він підкорив мережу стильним відео, яке викликало хвилю захоплення серед підписників і колег.
Що відомо про аромат та як Бакланов підкорив мережу, розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Григорій Бакланов став амбасадором парфумів Giorgio Armani
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" презентував аромат Acqua di Giò Profondo від бренду Giorgio Armani.
У своєму блозі він опублікував атмосферне рекламне відео, у якому вразив шанувальників не лише харизмою, а й глибокою емоційністю.
Що відомо про парфуми Acqua di Giò Profondo
Аромат, обличчям якого став Бакланов, був створений парфумером Альберто Морільясом у 2020 році.
Він поєднує у собі морські ноти, бергамот, мандарин, лаванду, кипарис і мускус. Його вартість на українському ринку становить близько 3000 гривень
Як відреагували в мережі
Ролик швидко підкорив глядачів. У коментарях юзери не стримували емоцій. Не змогли змовчати й зіркові колеги актора.
- "Джуд Лоу відпочиває", - написала акторка Антоніна Хижняк.
- "Що це за красень?", - підтримала Анна Саліванчук.
- "Ухххх", - відреагував Тарас Цимбалюк.
- "Нє, ну просто Тейлор-Джонсон", - зазначила Ксенія Вертинська.
Користувачі також не залишилися осторонь і висловили захоплення від відео актора.
- "Ну треба попереджати про такий контент!"
- "Пристрасно і чуттєво… забрав лаври в Цимбалюка".
- "Неочікувано, але вау! Новий образ вам дуже пасує.
- "Красунчик".
Зірка "Спіймати Кайдаша" розірвав мережу (фото: instagram.com/baklanov.gr)
Що відомо про Григорія Бакланова
Український актор театру та кіно народився 31 серпня 1994 року в Одесі. Здобув вищу освіту в університеті імені Карпенка-Карого.
Крім "Спіймати Кайдаша", глядачі можуть бачити його в серіалах "Сага", "Кохання та полум'я", у фільмі "Пекельна хоругва" тощо.
У березні 2024 року він офіційно розлучився з акторкою Анастасією Цимбалару. Зараз будує нові стосунки. Раніше Бакланов зізнавався, що його серце знову зайняте.
Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)
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