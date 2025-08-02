"Джуд Лоу отдыхает". Григорий Бакланов стал лицом Armani и поразил всех (видео)
Актер Григорий Бакланов стал лицом парфюма модного бренда Giorgio Armani. Он покорил сеть стильным видео, которое вызвало волну восторга среди подписчиков и коллег.
Что известно об аромате и как Бакланов покорил сеть, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.
Григорий Бакланов стал амбассадором парфюмов Giorgio Armani
Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" презентовал аромат Acqua di Giò Profondo от бренда Giorgio Armani.
В своем блоге он опубликовал атмосферное рекламное видео, в котором поразил поклонников не только харизмой, но и глубокой эмоциональностью.
Что известно о духах Acqua di Giò Profondo
Аромат, лицом которого стал Бакланов, был создан парфюмером Альберто Морильясом в 2020 году.
Он сочетает в себе морские ноты, бергамот, мандарин, лаванду, кипарис и мускус. Его стоимость на украинском рынке составляет около 3000 гривен.
Как отреагировали в сети
Ролик быстро покорил зрителей. В комментариях юзеры не сдерживали эмоций. Не смогли промолчать и звездные коллеги актера.
- "Джуд Лоу отдыхает", - написала актриса Антонина Хижняк.
- "Что это за красавец?", - поддержала Анна Саливанчук.
- "Уххххх", - отреагировал Тарас Цимбалюк.
- "Не, ну просто Тейлор-Джонсон", - отметила Ксения Вертинская.
Пользователи также не остались в стороне и выразили восторг от видео актера.
- "Ну надо предупреждать о таком контенте!"
- "Страстно и чувственно... забрал лавры у Цимбалюка".
- "Неожиданно, но вау! Новый образ вам очень идет.
- "Красавчик".
Звезда "Спіймати Кайдаша" разорвал сеть (фото: instagram.com/baklanov.gr)
Что известно о Григории Бакланове
Украинский актер театра и кино родился 31 августа 1994 года в Одессе. Получил высшее образование в университете имени Карпенко-Карого.
Кроме "Поймать Кайдаша", зрители могут видеть его в сериалах "Сага", "Кохання та полум'я", в фильме "Пекельна хоругва" и других.
В марте 2024 года он официально развелся с Анастасией Цимбалару. Сейчас строит новые отношения. Ранее Бакланов признавался, что его сердце снова занято.
Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)
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