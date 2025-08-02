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"Джуд Лоу отдыхает". Григорий Бакланов стал лицом Armani и поразил всех (видео)

Суббота 02 августа 2025 18:02
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"Джуд Лоу отдыхает". Григорий Бакланов стал лицом Armani и поразил всех (видео) Звезда "Спіймати Кайдаша" зажег в рекламе духов (фото: instagram.com/baklanov.gr)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер Григорий Бакланов стал лицом парфюма модного бренда Giorgio Armani. Он покорил сеть стильным видео, которое вызвало волну восторга среди подписчиков и коллег.

Что известно об аромате и как Бакланов покорил сеть, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Григорий Бакланов стал амбассадором парфюмов Giorgio Armani

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" презентовал аромат Acqua di Giò Profondo от бренда Giorgio Armani.

В своем блоге он опубликовал атмосферное рекламное видео, в котором поразил поклонников не только харизмой, но и глубокой эмоциональностью.

Что известно о духах Acqua di Giò Profondo

Аромат, лицом которого стал Бакланов, был создан парфюмером Альберто Морильясом в 2020 году.

Он сочетает в себе морские ноты, бергамот, мандарин, лаванду, кипарис и мускус. Его стоимость на украинском рынке составляет около 3000 гривен.

Как отреагировали в сети

Ролик быстро покорил зрителей. В комментариях юзеры не сдерживали эмоций. Не смогли промолчать и звездные коллеги актера.

  • "Джуд Лоу отдыхает", - написала актриса Антонина Хижняк.
  • "Что это за красавец?", - поддержала Анна Саливанчук.
  • "Уххххх", - отреагировал Тарас Цимбалюк.
  • "Не, ну просто Тейлор-Джонсон", - отметила Ксения Вертинская.

Пользователи также не остались в стороне и выразили восторг от видео актера.

  • "Ну надо предупреждать о таком контенте!"
  • "Страстно и чувственно... забрал лавры у Цимбалюка".
  • "Неожиданно, но вау! Новый образ вам очень идет.
  • "Красавчик".

&quot;Джуд Лоу отдыхает&quot;. Григорий Бакланов стал лицом Armani и поразил всех (видео)Звезда "Спіймати Кайдаша" разорвал сеть (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Что известно о Григории Бакланове

Украинский актер театра и кино родился 31 августа 1994 года в Одессе. Получил высшее образование в университете имени Карпенко-Карого.

Кроме "Поймать Кайдаша", зрители могут видеть его в сериалах "Сага", "Кохання та полум'я", в фильме "Пекельна хоругва" и других.

В марте 2024 года он официально развелся с Анастасией Цимбалару. Сейчас строит новые отношения. Ранее Бакланов признавался, что его сердце снова занято.

&quot;Джуд Лоу отдыхает&quot;. Григорий Бакланов стал лицом Armani и поразил всех (видео)Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

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