Джошуа волів би бачити своїм наступним суперником Усика

Фото: Ентоні Джошуа (twitter.com/anthonyfjoshua)

Британець визначився з наступним суперником

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що волів би бачити своїм наступним суперником українця Олександра Усика. Слова британського боксера наводить The Independent.

"У мене є вподобання, але я не хочу нікого зневажати. Усик - золотий медаліст, беззаперечний чемпіон у крузервейті та піднявся у важку вагу - хороший солідний результат, тому я віддаю перевагу бою з Усиком через те, наскільки він чудовий", - сказав Джошуа.

Проте, найближчий бій Джошуа може провести проти болгарина Кубрата Пулєва по лінії IBF.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) висунула вимогу британському чемпіону домовитися в 30-денний термін про поєдинок з обов'язковим претендентом Олександром Усиком. Сам бій повинен відбутися протягом наступних 180 днів.

Колишній абсолютний чемпіон в крузервейті Усик провів в рамках суперважкої ваги всього один поєдинок. В середині жовтня українець переміг американця Чазза Уїзерспуна в сьомому раунді.

При цьому, Усик може провести поєдинок за тимчасовий пояс з британцем Дереком Чісорою. Такий бій може відбутися 8 лютого в Манчестері.