Джошуа попросит WBO отсрочить бой с Усиком

Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Британец хочет провести объединительный бой с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа попросит Всемирную боксерскую организацию (WBO) об отсрочке боя с обязательным претендентом на титул Александром Усиком. Британец намерен сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил промоутер обладателя большинства титулов в супертяжелом весе Эдди Хирн, передает Boxing Scene.

В случае победы над болгарином Кубратом Пулевым в рамках защиты титула IBF Джошуа будет обязан провести защиту титула WBO в бою с украинцем.

"Если Усик победит, а Джошуа побьет Пулева, то согласно постановлению, в следующем бою Джошуа обязан драться с Усиком. Однако после победы над Пулевым Джошуа обратится в WBO, чтобы выразить свое желание провести объединительный поединок с Фьюри. В WBO могут сказать "да" или же ответить отказом. Если они скажут "нет", тогда мы обратимся к Усику и попросим у него разрешения подраться с Фьюри где-нибудь в апреле", - сказал Хирн.

Бой Джошуа и Пулева состоится 12 декабря в Лондоне. Поединок Усика с Дереком Чисорой пройдет 31 октября также в столице Великобритании. Для Усика предстоящий поединок станет вторым после дебюта в супертяжелом весе в октябре прошлого года.

Напомним, Джошуа и Фьюри уже договорились о проведении двух боев в 2021 году.